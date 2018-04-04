В конференц-зале Делового центра гостям рассказали об истории создания технопарка «Слава», о направлениях деятельности компаний-резидентов, а также о том, что собой представляет современное инновационное предприятие.
Также для школьников провели увлекательный мастер-класс «Наночастицы вокруг нас». На нем ребятам рассказали о влиянии ультразвуковых волн на процесс экстракции, рассмотрели косметические средства с точки зрения нанотехнологий, получили навыки работы с современным высокотехнологичным оборудованием. «В развитых странах мира нанотехнологии начинают изучать с детского сада, это связано с тем, что они используются во всех областях от сельского хозяйства до военной техники, поэтому такие мастер-классы, как наш, очень важны для профориентации школьников», — сказал руководитель Технологического центра Игорь Чмутин.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».