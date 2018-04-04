Ещё
Технопарк «Слава» стал партнером программы «Технонавигатор: Заводы — детям, 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Технопарк «Слава» стал партнером программы «Технонавигатор: Заводы — детям, 2018» 

Управа района Черемушки 28 минут назад
В конференц-зале Делового центра гостям рассказали об истории создания технопарка «Слава», о направлениях деятельности компаний-резидентов, а также о том, что собой представляет современное инновационное предприятие.
Также для школьников провели увлекательный мастер-класс «Наночастицы вокруг нас». На нем ребятам рассказали о влиянии ультразвуковых волн на процесс экстракции, рассмотрели косметические средства с точки зрения нанотехнологий, получили навыки работы с современным высокотехнологичным оборудованием. «В развитых странах мира нанотехнологии начинают изучать с детского сада, это связано с тем, что они используются во всех областях от сельского хозяйства до военной техники, поэтому такие мастер-классы, как наш, очень важны для профориентации школьников», — сказал руководитель Технологического центра Игорь Чмутин.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».
Управа района Черемушки: последние новости
В Черемушках проведут традиционные субботники Благотворительные фонды подготовили праздничную программу фестиваля «Пасхальный дар» Школьники из Черемушек побывали за кулисами Большого Московского цирка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»221
Украина будет задерживать все крымские суда479
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля34
С Самойловой приключилось ЧП в Европе24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение