Работа организаций коммунального комплекса станет более открытой

Организации, которые осуществляют тепло— и водоснабжение, водоотведение и обращение с твёрдыми коммунальными отходами, должны будут раскрывать информацию о своей деятельности в единой информационно-аналитической системе. Эти сведениятакже будут публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов иорганов исполнительной власти субъектов РФ в унифицированном формате открытых данных. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина. Ранее, в конце марта, председатель правительства подписал постановление, обязывающее публиковать в формате открытых данных экологическую информацию, в том числе и сведения из государственного реестра объектов размещения отходов, банка данных об отходах, информацию о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов. Повышать открытость в сфере ЖКХ и экологии и размещать соответствующую информацию в формате открытых данных ранее призывал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

По мнению Михаила Абызова, раскрытие информации в сфере ЖКХ может дать большой объём крайне полезной информации и наладить отношения между управляющими компаниями, ресурсными организациями и расчётными центрами. Министр также считает необходимым публиковать данные о коммунальных начислениях без указания номеров конкретных квартир.

Очень важно получить фактуру в части выставленного счёта и обезличенной платёжки с её основными элементами: количество комнат в квартире, общая и жилая площадь, количество зарегистрированных жильцов, выставленный счёт в разрезе потребляемых ресурсов», — говорит министр.

Важность прозрачности тарифов на предоставляемые услуги ЖКХ отметил и председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 2 апреля.

Надо всё это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, увидеть, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. И тогда можно уже своим задавать вопрос: почему у вас это столько стоит? Давайте это сделаем. Потому что будет всегда легко проверить и узнать, что за такую же услугу в соседнем доме платят столько же или, наоборот, существенно меньше», — сказал глава правительства.

Раскрытие в формате открытых данных экологической информации, в том числе касающейся обращения отходов, также будет полезно и для граждан, и для экономики. С предложениями дополнить экологической информацией перечень данных, которые должны публиковаться в формате открытых данных, ранее выступал Совет по открытым данным, работу которого курирует Михаил Абызов.

Для людей эта информация является полезной не только с точки зрения понимания, что происходит вокруг них, что само по себе очень значимо. Эта информация им нужна для повышения качества жизни — когда они выбирают место для жизни или место отдыха. Люди сейчас предъявляют совсем другие требования к среде обитания: они хотят долго жить, здорово питаться, находиться в правильной и гармоничной среде. Необходимо дать им ресурс, который бы позволял ответить на эти вопросы и принять правильное решение», — считает Михаил Абызов.

Теперь в машиночитаемом формате должны публиковаться, в том числе, сведения отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов субъектами малого и среднего предпринимательства, о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, а также сведения из государственногореестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В формате открытых данных будут также публиковаться сведения из реестра лицензий по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. За размещение этой информации отвечает Росприроднадзор.