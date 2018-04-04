Работа организаций коммунального комплекса станет более открытой 

Организации, которые осуществляют тепло— и водоснабжение, водоотведение и обращение с твёрдыми коммунальными отходами, должны будут раскрывать информацию о своей деятельности в единой информационно-аналитической системе. Эти сведениятакже будут публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов иорганов исполнительной власти субъектов РФ в унифицированном формате открытых данных. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина. Ранее, в конце марта, председатель правительства подписал постановление, обязывающее публиковать в формате открытых данных экологическую информацию, в том числе и сведения из государственного реестра объектов размещения отходов, банка данных об отходах, информацию о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов. Повышать открытость в сфере ЖКХ и экологии и размещать соответствующую информацию в формате открытых данных ранее призывал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
По мнению Михаила Абызова, раскрытие информации в сфере ЖКХ может дать большой объём крайне полезной информации и наладить отношения между управляющими компаниями, ресурсными организациями и расчётными центрами. Министр также считает необходимым публиковать данные о коммунальных начислениях без указания номеров конкретных квартир.
Очень важно получить фактуру в части выставленного счёта и обезличенной платёжки с её основными элементами: количество комнат в квартире, общая и жилая площадь, количество зарегистрированных жильцов, выставленный счёт в разрезе потребляемых ресурсов», — говорит министр.
Важность прозрачности тарифов на предоставляемые услуги ЖКХ отметил и председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 2 апреля.
Надо всё это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, увидеть, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. И тогда можно уже своим задавать вопрос: почему у вас это столько стоит? Давайте это сделаем. Потому что будет всегда легко проверить и узнать, что за такую же услугу в соседнем доме платят столько же или, наоборот, существенно меньше», — сказал глава правительства.
Раскрытие в формате открытых данных экологической информации, в том числе касающейся обращения отходов, также будет полезно и для граждан, и для экономики. С предложениями дополнить экологической информацией перечень данных, которые должны публиковаться в формате открытых данных, ранее выступал Совет по открытым данным, работу которого курирует Михаил Абызов.
Для людей эта информация является полезной не только с точки зрения понимания, что происходит вокруг них, что само по себе очень значимо. Эта информация им нужна для повышения качества жизни — когда они выбирают место для жизни или место отдыха. Люди сейчас предъявляют совсем другие требования к среде обитания: они хотят долго жить, здорово питаться, находиться в правильной и гармоничной среде. Необходимо дать им ресурс, который бы позволял ответить на эти вопросы и принять правильное решение», — считает Михаил Абызов.
Теперь в машиночитаемом формате должны публиковаться, в том числе, сведения отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов субъектами малого и среднего предпринимательства, о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, а также сведения из государственногореестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В формате открытых данных будут также публиковаться сведения из реестра лицензий по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. За размещение этой информации отвечает Росприроднадзор.
Ещё 25 наборов данных, касающихся экологии, будет публиковать Росгидромет. Это, в том числе, информация о стихийных гидрометеорологических явлениях и прогнозы о таких явлениях на 1–3 суток, прогноз температуры на 5–10 суток по северному полушарию, информация о продолжительности северного сияния, информация гидрометеорологического космического мониторинга, данные о загрязненииатмосферного воздуха на территории Российской Федерации и о радиоактивном загрязнении.