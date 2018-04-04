Утвержден график приема граждан в апреле в приемной подмосковного правительства 

Утвержден график приема граждан в Приемной правительства Московской области на апрель 2018 года.
3 апреля с 15:00 прием ведет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
4 апреля с 10:00 — начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко. С 15:00 — министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
5 апреля с 10:00 — прием ведет министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. С 15:00 — председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.
6 апреля с 10:00 прием ведет министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
9 апреля с 10:00 прием ведет министр культуры Московской области Оксана Косарева. С 15:00 — руководитель Главного управления по информационной политике региона Анастасия Звягина.
10 апреля с 15:00 прием ведет заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров. В это же время, с 15:00 прием ведет начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.
11 апреля с 10:00 прием ведет заместитель министра строительного комплекса Московской области Юлия Баринова.
12 апреля с 10:00 прием ведет руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Вадим Соков.
13 апреля с 10:00 прием ведет министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев. С 15:00 — начальник Главного управления государственного
административно-технического
надзора Московской области Татьяна Витушева.
16 апреля с 15:00 прием ведет заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.
17 апреля с 15:00 прием ведет заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова. С 15:00 прием ведет министр образования Подмосковья Ирина Захарова.
18 апреля с 10:00 прием ведет председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. С 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. В это же время прием проведет Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
19 апреля с 10:00 прием ведет министр экологии и природопользования региона Александр Коган. С 15:00 — первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. В это же время проведет прием начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Руслан Тагиев.
20 апреля с 10:00 прием ведет министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев. С 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
23 апреля с 10:00 прием ведет заместитель министра строительного комплекса Московской области Евгения Соколова.
24 апреля с 15:00 прием ведет заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. В это же время проведет прием первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.
25 апреля с 10:00 прием проведет заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин. В это же время, с 10:00 прием проведет министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. С 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области — Эльмира Хаймурзина.
26 апреля с 10:00 прием проведет начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская. С 15:00 — министр энергетики региона Леонид Неганов.
27 апреля с 10:00 прием ведет министр
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгений Хромушин. С 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.