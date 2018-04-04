Представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию в 1-м Боткинском

В рамках «волонтерского четверга» в центре «Благосфера», который расположен на севере столицы, представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию для всех, кто хочет помогать людям преклонного возраста. Добровольцев будут ждать вечером 5 апреля.

«Гости узнают, так ли это страшно, поймут, как можно помогать, не переступая порог. Также прозвучат ответы на практические вопросы: как записаться в поездку с фондом, далеко ли ехать, что брать с собой, кто оплачивает дорогу, откуда активисты берут сладости и подгузники, что разумно надеть, кормят ли волонтеров обедом», — говорится в сообщении пресс-службы «Благосферы».

Начало в 19.00. Чтобы послушать лекцию, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Благосферы».

Напоминаем, центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. (мю)