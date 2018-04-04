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Представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию в 1-м Боткинском
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Представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию в 1-м Боткинском 

Управа района Тимирязевский города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В рамках «волонтерского четверга» в центре «Благосфера», который расположен на севере столицы, представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию для всех, кто хочет помогать людям преклонного возраста. Добровольцев будут ждать вечером 5 апреля.
«Гости узнают, так ли это страшно, поймут, как можно помогать, не переступая порог. Также прозвучат ответы на практические вопросы: как записаться в поездку с фондом, далеко ли ехать, что брать с собой, кто оплачивает дорогу, откуда активисты берут сладости и подгузники, что разумно надеть, кормят ли волонтеров обедом», — говорится в сообщении пресс-службы «Благосферы».
Начало в 19.00. Чтобы послушать лекцию, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Благосферы».
Напоминаем, центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. (мю)
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