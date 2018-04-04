«Ставка по ипотеке должна быть 0,5%»

Сергей Юрьевич, в своем выступлении вы отметили, что у нашей страны есть и сырьевые, и трудовые ресурсы, необходимые для быстрого роста экономики, но где взять современные технологии? Как нам решить проблему технологического отставания?

Первая задача — это коммерциализация имеющихся передовых научно-технических разработок, которые есть, в том числе, и у академии наук , и для которых необходимы механизмы целевого кредитования и целевого венчурного инвестирования. За годы приватизации мы потеряли отраслевую науку, и сегодня ее, по сути, нужно воссоздавать заново. В Академии наук существует немало институтов и коллективов ученых, которые могут на базе своих лабораторных исследований обеспечить создание крупномасштабных серийных производств, начиная от таких востребованных продуктов, как инсулин, на нашем штамме, открытом учеными РАН еще 20 лет назад, и заканчивая спутниками, вполне конкурентоспособными для расширения нашей доли на рынке космических услуг. Практически по всему спектру фундаментальной науки необходимо формировать институты развития, которые должны восполнить пробел, образовавшийся после приватизационного погрома в отраслевой науке, и обеспечить коммерциализацию результатов фундаментальных НИОКР.

Начинаем с отечественной науки, что дальше?

Вторая задача заключается в расширении возможностей производства инновационной продукции в госкорпорациях. Они ориентированы на нужды военно-промышленного комплекса, но в то же время могут производить широкий спектр высококачественной гражданской продукции. Здесь тоже много примеров, в частности, светодиоды, которые мы изобрели раньше всех, но до сих пор производим их сотнями тысяч, в то время как США выпускают уже миллиарды штук. То же самое касается и заказных интегральных схем и систем гибкой автоматизации производства. И, наконец, третье важнейшее направление — это создание механизма финансирования творческой активности нашей молодежи. Если вы зайдете в Московский государственный университет , то увидите, что стены факультета вычислительной математики и кибернетики или, например, биоинженерного факультета увешаны рекламой американских компаний, привлекающих наших выпускников. Мы должны заменить все эти западные предложения своими собственными механизмами, обеспечивающими наших молодых ученых, инженеров, предпринимателей возможностями для финансирования своих идей.

Завершились выборы президента РФ, и все ожидают каких-то перемен, новых экономических шагов. Будут ли они, и в каком направлении необходимо двигаться?

Могу сказать, что без кардинального изменения политики Центрального банка России никаких серьезных подвижек в экономическом развитии страны быть не может, потому что главное узкое место на сегодняшний день — это искусственно созданный дефицит денег. В рыночной экономике развитие возможно только с опорой на кредит. Сегодня трансмиссионный механизм банковской системы, призванный обеспечивать перевод сбережений в инвестиции, остановлен политикой сверхвысоких процентных ставок. Так что первое необходимое условие изменений к лучшему — это перевод денежно-кредитной политики в русло поддержки инвестиционной и деловой активности. Это не просто снижение процентных ставок, это целевое рефинансирование институтов развития, а также банков, обеспечивающих кредитование долгосрочных инвестиций. То есть привязка денежных потоков к решению задачи подъема инвестиционной и инновационной активности. Все остальное понятно — это и целевые программы модернизации экономики на базе нового технологического уклада, и имеющиеся у бизнеса проекты увеличения производства с высокой добавленной стоимостью за счет углубленной переработки нашего сырья. Это и расширение выпуска потребительской продукции в плане импортозамещения. Но для всего этого нужны деньги.

И какая же процентная ставка нам нужна?

Исходя из мировых требований по поддержанию экономического роста, процентная ставка для конечных заемщиков должна быть следующей: по инфраструктурным проектам — меньше 0,5% годовых, для стратегически важных предприятий и проектов — не более 2%, а для всех остальных — не более 4%. От 0,5 до 4% — таков должен быть вектор процентных ставок для конечных заемщиков в области реального сектора экономики. Если мы говорим о спекулянтах, то они переварят любые процентные ставки, они и сейчас берут деньги и манипулируют курсом рубля, получая большие прибыли.

А к каким ставкам нужно стремиться при кредитовании населения?

Если это ипотека, то должно быть 0,5%, потому что это инвестиционные кредиты. Если это потребительский кредит, то он тоже может идти под любой процент, потому что это займы, которые не опосредованы расширением производительной деятельности.