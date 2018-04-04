Бузова заявила, что пожертвовала сексом ради работы

Певица и телеведущая Ольга Бузова официально заявила, что из‐за работы у нее нет времени на личную жизнь, да и сексом она не занималась уже довольно долгое время. Об этом она сообщила в разговоре с порталом «Дни.ру».

Я не беременна — делаю об этом официальное заявление. Не верьте слухам и сплетням. Больше года я нахожусь одна. Я забыла, что такое секс, поэтому всю нереализованную энергию направляю в другое русло. И сегодня это работа, это желание всю себя отдать людям

— Ольга Бузова.

По словам Бузовой, в 32 года у нее нет времени на личную жизнь, поэтому и мужчины у нее нет. Однако она хотела бы, если бы кто-то ее поддерживал. «Я даже готова к тому, что он будет менее успешным, чем я, менее обеспеченным», — делится певица. Бузова напомнила, что летом примет участие в шоу на «ТНТ», где попробует найти свою любовь.

«Хочу и жду настоящей искренности, чтобы меня водили за ручку, целовали. Тем более я самая завидная, самая популярная невеста в этой стране», — отметила Бузова.

Ранее стало известно, что Бузова запускает свою криптовалюту. Цифровые монетки будут называться «бузкоин». Кроме того, она открывает международную блокчейн платформу BUZAR.