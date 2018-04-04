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Идея об открытии офисов соцсетей в России не несёт угрозы свободе слова, заявил Мухин
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Идея об открытии офисов соцсетей в России не несёт угрозы свободе слова, заявил Мухин 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Такой шаг необходим для пресечения распространения заведомо ложной и клеветнической информации, заявил «Парламентской газете» директор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин.
По его словам, пожар в Кемерове показал, что соцсети и блогеры не несут никакой ответственности за распространяемые фейки, поскольку не существует соответствующей законодательной базы.
«И это не совсем вина законодателей — скорее речь идёт об организованном сопротивлении ряда групп влияния и афиллированных с ними СМИ, которых принято называть «либеральными», — сказал Мухин.
В этой связи, напомнил директор ЦПИ, депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских повторно внесли в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев соцсетей, работающих в России, открывать офисы на территории РФ.
«Делается это, конечно, не с целью ущемить права какого-нибудь гражданина, страждущего общения в соцсетях, а с целью предупреждения распространения заведомо ложной и клеветнической информации для поддержания должного уровня национальной безопасности», — сказал Мухин.
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