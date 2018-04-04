Ученики школы №236 в Дмитровском приняли участие в детском хакатоне

Команда школы № 236 Дмитровского района приняла участие в детском хакатоне [форум разработчиков — прим. ред.] «Интернет вещей» и заняла четвертое место. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Перед ребятами стояла непростая задача — придумать и сконструировать собственное изобретение в рамках темы «Умный город», — рассказал представитель администрации. — Наши ученики отлично справились с этой задачей — они разработали датчики оповещения о ДТП для пунктов скорой и пожарной помощи.

Напоминаем, школа № 236 находится по адресу Коровинское шоссе, дом 24а. (мю)