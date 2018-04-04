Столичным школьникам рассказали об истории создания технопарка «Слава»

Технопарк «Слава» стал партнером программы «Технонавигатор: Заводы — детям, 2018». В конференц-зале Делового центра гостям рассказали об истории технопарка, его направлениях деятельности, а также о том, что собой представляет современное инновационное предприятие.

Сотрудники Технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» провели для школьников увлекательный мастер-класс «Наночастицы вокруг нас». Также школьники посетили производственные площадки двух компаний-резидентов технопарка: «Невидимые друзья» и « НПК «НИИДАР» . В диалоге с представителями инновационных компаний учащиеся получили ответ на вопрос, какие специальности являются наиболее востребованными в настоящее время, а также какие вузы выпускают специалистов по этим специальностям.