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Столичным школьникам рассказали об истории создания технопарка «Слава»
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Столичным школьникам рассказали об истории создания технопарка «Слава» 

Мои Черемушки 34 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
Технопарк «Слава» стал партнером программы «Технонавигатор: Заводы — детям, 2018». В конференц-зале Делового центра гостям рассказали об истории технопарка, его направлениях деятельности, а также о том, что собой представляет современное инновационное предприятие.
Сотрудники Технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» провели для школьников увлекательный мастер-класс «Наночастицы вокруг нас». Также школьники посетили производственные площадки двух компаний-резидентов технопарка: «Невидимые друзья» и «НПК «НИИДАР». В диалоге с представителями инновационных компаний учащиеся получили ответ на вопрос, какие специальности являются наиболее востребованными в настоящее время, а также какие вузы выпускают специалистов по этим специальностям.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.
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