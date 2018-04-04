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В Минске вышел сборник лауреатов международного конкурса «Першацвет»
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В Минске вышел сборник лауреатов международного конкурса «Першацвет» 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Этот конкурс, приуроченный к Минской международной книжной выставке-ярмарке, проходил во второй раз. По его результатам издается сборник на русском и белорусском языках, в который входят десять поэтов и десять прозаиков. В этом году попытали счастья более двух сотен претендентов из Беларуси и России. Среди лауреатов — поэт Алексей Артемов, который живет в Туле, но пишет на белорусском языке. Недавняя выпускница журфака БГУ Катерина Захаревич уже возглавила журнал для подростков «Бярозка», а в ее рассказах — и доля абсурда, и обычная жизнь, и большое желание чуда. Евфросиния Капустина — студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры. Жюри не смогло обойти вниманием ее рассказ «Три оттенка Петербурга» — любимый город глазами молодых жителей, зачастую приехавших из провинции на учебу, как и сама автор. Конечно, познание Петербурга и себя оказывается невозможным без Достоевского… «Захлебываюсь проистекающим миром пустынного серого берега, на котором сидят Родион Раскольников в кандалах и Сонечка, прильнувшая к его плечу. Открывается второе, подводное дыхание и вместе с ним осознание возможности выжить в любой ситуации, даже если ты знаешь о том, что в конце концов умрешь».
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