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Экологи призывают наказывать виновных за нарушения на полигоне «Воловичи»
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Экологи призывают наказывать виновных за нарушения на полигоне «Воловичи» 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На подмосковном мусорном полигоне «Воловичи» под Коломной зафиксировали разлив фильтрата. Как сообщает РБК, по итогам внеплановой выездной проверки полигона подмосковным Министерством экологии и природопользования были выявлены нарушения, за которые эксплуатирующей организации будет предъявлено требование возместить ущерб окружающей среде.
В эфире НСН первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил, что необходимо не только оштрафовать виновных, но и ликвидировать их незаконную деятельность.
Подмосковные свалки поднимают людей на протест «Надо принимать достаточно простое решение: ликвидировать результаты этой незаконной деятельности. Надо проводить деактивацию, очистку под общую территорию и все такое прочее. Это, естественно, зона ответственности виновного. Он должен быть оштрафован и он должен быть приведен к тому, чтобы это все сделать. Пока разговор может быть только такой», — заявил эколог.
Как сообщает РБК, специалисты коломенского Роспотребнадзора считают, что нарушения, обнаруженные на полигоне «Воловичи» могут привести к распространению брюшного тифа и сибирской язвы, «так как на полигоне имеется скотомогильник». В Центральном Совете Всероссийского общества охраны природы как раз собираются проверить информацию о наличии на полигоне могильников.
«Те могильники, которые у нас вокруг Москвы и вокруг всех крупных городов, они, к сожалению, Роспотребнадзором, в том числе, не прокартографированы должным образом. У нас многие объекты размещаются в непосредственной близости от этих опасных точек распространения заразы. Поэтому здесь надо смотреть именно на это», — подчеркнул Расулмухамедов.
Первый зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны природы отметил, что сейчас формируется команда, которая будет проводить обследование, оценивать ущерб и вырабатывать меры по ликвидации опасности.
В конце марта, жители Коломны устроили акцию протеста рядом с полигоном. Они жаловались на неприятный запах с полигона, из-за которого дети себя плохо чувствовали.
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