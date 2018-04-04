Экологи призывают наказывать виновных за нарушения на полигоне «Воловичи»

На подмосковном мусорном полигоне «Воловичи» под Коломной зафиксировали разлив фильтрата. Как сообщает РБК, по итогам внеплановой выездной проверки полигона подмосковным Министерством экологии и природопользования были выявлены нарушения, за которые эксплуатирующей организации будет предъявлено требование возместить ущерб окружающей среде.

В эфире НСН первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил, что необходимо не только оштрафовать виновных, но и ликвидировать их незаконную деятельность.

Подмосковные свалки поднимают людей на протест «Надо принимать достаточно простое решение: ликвидировать результаты этой незаконной деятельности. Надо проводить деактивацию, очистку под общую территорию и все такое прочее. Это, естественно, зона ответственности виновного. Он должен быть оштрафован и он должен быть приведен к тому, чтобы это все сделать. Пока разговор может быть только такой», — заявил эколог.

Как сообщает РБК, специалисты коломенского Роспотребнадзора считают, что нарушения, обнаруженные на полигоне «Воловичи» могут привести к распространению брюшного тифа и сибирской язвы, «так как на полигоне имеется скотомогильник». В Центральном Совете Всероссийского общества охраны природы как раз собираются проверить информацию о наличии на полигоне могильников.

«Те могильники, которые у нас вокруг Москвы и вокруг всех крупных городов, они, к сожалению, Роспотребнадзором, в том числе, не прокартографированы должным образом. У нас многие объекты размещаются в непосредственной близости от этих опасных точек распространения заразы. Поэтому здесь надо смотреть именно на это», — подчеркнул Расулмухамедов.

Первый зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны природы отметил, что сейчас формируется команда, которая будет проводить обследование, оценивать ущерб и вырабатывать меры по ликвидации опасности.

В конце марта, жители Коломны устроили акцию протеста рядом с полигоном. Они жаловались на неприятный запах с полигона, из-за которого дети себя плохо чувствовали.