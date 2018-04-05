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На трассе «Кола» временно перекроют движение накануне 9 мая
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На трассе «Кола» временно перекроют движение накануне 9 мая 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Речь идет о северном участке трассы.
Росавтодор сообщает о временном прекращении движения на участке дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области в период празднования Дня Победы.
В связи с проведением мероприятий по случаю празднования 73-й годовщины Великой Победы на мемориальном комплексе «Долина Славы» 6 мая 2018 года временно закроют движение:
— для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км в период с 10:00 до 16:00;
— для грузового транспорта на участке с 1429 по 1470 км в период с 8:00 до 18:00.
На период введения ограничений движение будет организовано по маршруту: г. Мурманск — г. Кола — пос. Верхнетуломский — км 131 а/д «Лотта» — пос. Приречный — п.г.т. Никель — км 1547 а/д Р-21 «Кола». ФКУ Упрдор «Кола» просит учитывать эту информацию при планировании поездок по трассе Р-21 в этот день.
По материалам: ptzgovorit.ru
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