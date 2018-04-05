На трассе «Кола» временно перекроют движение накануне 9 мая

Речь идет о северном участке трассы.

Росавтодор сообщает о временном прекращении движения на участке дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области в период празднования Дня Победы.

В связи с проведением мероприятий по случаю празднования 73-й годовщины Великой Победы на мемориальном комплексе «Долина Славы» 6 мая 2018 года временно закроют движение:

— для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км в период с 10:00 до 16:00;

— для грузового транспорта на участке с 1429 по 1470 км в период с 8:00 до 18:00.