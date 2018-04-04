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Байкал: таких прекрасных фото вы еще не видели
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Байкал: таких прекрасных фото вы еще не видели 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 41 минуту назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Многие люди приезжают на Байкал за умиротворением и созерцанием — но есть и такие, кто едет за экстримом и адреналином: и озеро щедро наделяет всех желающих теми эмоциями, за которыми к нему приходят.
Эта девушка-фотограф провела на Байкале восхитительную сессию зимой, когда озеро было покрыто толщей льда. Кристина Макеева считает, что нужно любыми способами привлекать внимание общества к проблеме защиты Байкала от действий человека.
Кристина Макеева проводит довольно много времени в путешествиях и, разумеется, никогда не расстается с одной из своих камер. Она начала снимать еще в 16 лет и с тех пор выработала свой собственный почерк: Макеева утверждает, что на всех снимках — отражение ее собственных внутренних миров.
Снимать зимой, по словам Кристины, практически так же легко, как и в любое другое время года: нужно лишь надеть непродуваемую одежду и позаботиться о защите себя и камеры от осадкой. Все остальное — горячий чай в термосе и хорошая техника, да своевременный отдых.
Девушка считает Байкал особым местом, на котором очень хорошо раскрывается внутренний потенциал человека — и говорит, что любому стоит хотя бы раз в жизни погрузиться полностью в этот таинственный мир тишины и гармонии.
На его берегах проводятся загадочные ритуалы шаманов и коуч-сессии, многочисленные туристы, приехавшие дикарями, стремятся слиться с природой и ощутить всю полноту жизни вдали от цивилизации. Если каждый из нас позаботится о том, чтобы убирать мусор хотя бы за собой после посещения величественного озера, нам удастся всем вместе сохранить его первозданную красоту и уникальных животных и растений для наших потомков.
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