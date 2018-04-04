Соцработники помогают азербайджанским пенсионерам

Помогают пожилым и одиноким. Волонтеры красного полумесяца в Азербайджане навещают пенсионеров — привозят лекарства, продукты, убирают дом. Так работает государственная программа социальной защиты, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Рамиля Тагиева.

85-летняя пенсионерка Фируза Абдулла живет одна. Получает 120 долларов. Говорит, пенсии хватает, чтобы заплатить за коммунальные услуги, купить лекарства, продукты и даже подарки родным.

«Я проработала 50 лет. Уже много лет на пенсии. У меня двое детей, четыре внука и четыре правнука. Они меня часто навещают. На праздниках стараюсь делать им небольшие подарки. В помощи не нуждаюсь», — говорит пенсионерка.

Но есть и нуждающееся. 80-летняя Гюльсум Чимарина потеряла мужа и детей. Из-за болезни не может заниматься домашними делами. Социальные работники в ее доме частые гости.

«Опека государства ощутима, я довольна всем. Ухаживают за мной. Приезжает в месяц три, четыре раза. Соцработник помогает всем чем может — и дом убирает, и на базар ходит за продуктами, и с оплатой коммунальных услуг разобраться. Дай бог им всем здоровья, а также огромное спасибо государству», — говорит пенсионерка Гюлсюм Чимарина.

Государство помогает всем нуждающимся. Среди них и Мария Хныкина. Не забывают о пенсионерке и волонтеры. Каждую неделю привозят масло, гречку, мясо, муку и сахар. «Главная задача — оказание гуманитарной помощи. Помогать людям — долг каждого человека. Помогаем абсолютно всем: одиноким женщинам, потерявшим своих детей, больным людям. В неделю раз навещаем, часто общаемся по телефону. Они нам как родные. Я благодарна своему президенту, что он создал такие условия для нашей работы», — отметила волонтер Тарана Искандарова. Сейчас в Азербайджанском обществе Красного Полумесяца более 350 тысяч человек. Активисты регулярно сдают кровь, помогают в лечении больных и обеспечивают малоимущих продуктами.

Недавно Азербайджанское общество Красного Полумесяца отметило 98-летие.

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