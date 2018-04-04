51 труженик Башкортостана удостоен государственной награды и почетного звания

Торжественная церемония прошла в колонном зале Министерства сельского хозяйства Рустэм Хамитов вручил знаки отличия России и присвоил почетные звания выдающимся жителям республики. Глава региона поблагодарил награждённых за ратный труд и отметил, что уверенные позиции республики в экономике — во многом их заслуга.

Изящные па, королевская осанка и легкая улыбка. Все это выделяет народную танцовщицу Гузель Асадуллину. Её сольные партии «Бурзяночка», «Танец с кубызом», «Загида» вошли в сокровищницу башкирской культуры. Ученица легендарного Файзи Гаскарова в хореографию она пришла еще школьницей. Огонь, воду и медные трубы ей заменили тугие пуанты, бессонные ночи репетиций, и тысячи часов выступлений. Сегодня Гузель Асадуллина сама является наставницей известных танцоров республики.

Гузель Асадуллина (Абсатарова), кавалер ордена «Салавата Юлаева», хореограф ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова: «Приходят молодые, вы знаете, как гадкие утята, а потом через какое-то время, через 10 лет, через 15 они становятся лебедями, приятно. Когда они выходят на сцену, и смотришь, что они делают, что они танцуют, что они своим телом показывают, как они говорят со зрителем — знаете, какая радость».

К этой награде она шла долгие 40 лет творческой карьеры. Ордена «Салавата Юлаева» удостоены сегодня также первый зам Всемирного курултая башкир Велмир Азнаев и председатель совета Башкирского культурного центра имени Заки Валиди Ильшад Хасанов. Кавалеры заботятся о сохранении башкирского языка и культуры региона. Рустэм Хамитов поблагодарил героев дня за ратный труд, который положительно отражается в экономике и социальной жизни региона, а также призвал не сдавать позиций.

Рустэм Хамитов: «Трудятся наши коллективы, предприятия, творческие лаборатории, учреждения культуры, образования, науки. Все вместе мы движем нашу республику вперёд. И в этом ваша большая заслуга, уважаемые друзья, коллеги. Хочу ещё раз сказать вам слова благодарности за ту работу, которую вы проводите».

Почетных званий удостоены экономисты, машиностроители, работники образования, транспорта. В колонном зале звучали имена и наших коллег — бессменного ведущего программы «Времечко» на телеканале «БСТ» Эрнеста Хайруллина и журналиста телеканала «Вести-Башкортостан» Рамзита Абуляева. Почетной грамоты Российского союза спасателей удостоен восьмиклассник Денис Кузнецов . Юноша помог сотрудникам полиции поймать хулигана.

Денис Кузнецов, учащийся 8 класса школы №97 г. Уфы : «Гуляли, и я увидел, что какой-то мужчина пристает к какой-то девушке, я подошел разобраться, он начал лезть в драку. За меня какой-то мужчина другой вступился, мы его держали, позвонили напрямую в отдел, они приехали через пять минут, его уже тут задержали и увезли».