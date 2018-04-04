Ускоряем загрузку с любых сайтов: проверенные методы

Снова тормозит интернет? Не можете скачать нужный файл? Как увеличить скорость загрузки и оптимизировать настройки соединения, расскажем в нашей статье.

1. Протестируйте скорость загрузки

Прежде чем увеличивать скорость загрузки, проверьте соединение на пропускную способность. Таким образом вы получите представление о том, что обещает ваш интернет-провайдер, и что вы на самом деле получаете.

Проверить скорость интернета можно как на сайте поставщика услуг, так и на сторонних сервисах, например speedtest.net.

Если вы используете интернет с нескольких устройств, имеет смысл выполнить проверку скорости на всех гаджетах (особенно с Wi-Fi). Только после этого вы можете быть уверены, что на скорость не влияют настройки или сетевое подключение соответствующего устройства.

2. Проверьте скорость загрузки с конкретного сервиса

Часто в медленной загрузке виновато не ваше соединение, а сервер, с которого вы загружаете файл.

Попробуйте скачать нужный файл с другого сайта или в другое время. Часто серверы не справляются, если слишком много пользователей хотят получить доступ к одной и той же раздаче одновременно.

Если тестирование прошло успешно, но конкретная загрузка все еще происходит слишком медленно, то сервер, скорее всего, обеспечивает слишком малую полосу пропускания. Часто это происходит на серверах файловых провайдеров, продающих премиальные учетные записи.

3. Оптимизируйте настройки Wi-Fi Ваш роутер и устройства с Wi-Fi должны располагаться в лучших местах. Кстати, недавно мы рассказывали, как правильно установить роутер. Не размещайте его в дальнем углу, который к тому же заставлен мебелью. Убедитесь, что ваш маршрутизатор находится на доступной и по возможности свободной территории. Только так он обеспечит хороший прием. Если роутер отделен от принимающих устройств стенами или потолками, это может отрицательно повлиять на скорость передачи сигнала.

Убедитесь, что все беспроводные устройства имеют достаточно быструю скорость обмена данными (особенно в больших семьях, где к интернету подключено сразу несколько активных пользователей). Оптимальная скорость — от 300 Мбит/с и выше. Если она будет меньше, вы не сможете, например, смотреть HD-видео без прерываний.

Проверить скорость Wi-Fi-соединения в Windows очень легко: нажмите на иконку Wi-Fi в правом нижнем углу панели задач. В открывшемся окне выберите свое соединение и откройте раздел «Статус». Здесь вы увидите скорость передачи данных.

4. Измените настройки роутера для лучшего сигнала

Если вы живете в густонаселенном городе и/или в многоквартирном доме, беспроводные сети ваших соседей могут ухудшить качество сигнала. В этом случае попробуйте изменить канал Wi-Fi. В настройках маршрутизатора выберите канал, который будет как можно дальше от других беспроводных сетей в вашем районе.

Современные роутеры, как правило, работают в двух диапазонах и могут одновременно принимать сигнал как в частоте 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. На диапазоне 5 ГГц вы получите лучшую скорость передачи данных, но на частоте 2,4 ГГц уровень сигнала выше. Чтобы целенаправленно использовать одну из этих двух сетей, дайте им разные имена. В стандартных настройках роутеров назначать имена можно в разделе WLAN — «Сеть».

5. Настройте DSL оптимальным образом

Если Ваша сеть Wi-Fi не обеспечивает достаточную пропускную способность, вы можете попробовать подключить свои устройства непосредственно к маршрутизатору или DSL (кабельное соединение) с помощью сетевого кабеля. После этого скорость загрузки значительно улучшается, так как у сигнала нет препятствий, а кабель обеспечивает более высокую скорость передачи.

В некоторых случаях причиной низкой скорости соединения может стать высокое затухание линии, например, если проложенные кабели защемлены или повреждены.

В принципе, чем ниже заданная скорость соединения, тем выше может быть демпфирование. Для DSL 2000 значение не должно превышать 36 дБ (единица ослабления) — для VDSL 16000 оно не должно быть выше 18 дБ. Если Вам повезет, вы сможете исправить проблему, переместив кабели. Будьте осторожны, не ставьте на кабель шкафы или другие тяжелые предметы.

Проблему решить несколько труднее, если затухание сигнала вызвано слишком большим удалением от источника сигнала вашего провайдера. В этом случае помогает только переход к другому поставщику. Кстати, увеличить скорость Wi-Fi можно также с помощью ретранслятора.

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Ошибка при загрузке файлов из интернета: причины и решения Фото: pixabay.com