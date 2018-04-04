Ямал стал лидером производства в Арктической зоне по итогам 2017 года

"По данным Росстата, по итогам 2017 года в обороте организаций Арктической зоны Российской Федерации около 60% составила стоимость отгруженной продукции (товаров и услуг) и выручка от продаж предприятий Ямала. Также, согласно статистике, на округ пришлась половина отгруженной продукции промышленного производства Арктической зоны России", — говорится в сообщении.

Как сообщает региональное правительство, валовой региональный продукт ЯНАО составляет 53,5% всего объема произведенного в Арктике валового регионального продукта. Это данные за 2016 год, Росстат пока располагает только такими данными.

По итогам прошлого года Ямал оказался на втором месте в России по таким показателям, как промышленное производство и объем строительных работ, рассчитанных на душу населения. По данным за 2016 год, регион лидирует по доле инвестиций в валовом региональном продукте.

Ямал также отличает самый низкий уровень инфляции (101,5%) и самый высокий коэффициент естественного прироста населения на тысячу человек (9,1 промилле) среди субъектов Уральского федерального округа. Округ улучшил свои позиции по сравнению с позапрошлым годом и вышел на первое место в УрФО еще по двум показателям — индексу промышленного производства (109,1%) и объему платных услуг на душу населения (81,2 тысячи рублей), уточняют власти.

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