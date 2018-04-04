В Оренбургской области зарегистрирован первый случай укуса клеща

Первый случай обращения из-за укуса клеща в этом году был зарегистрирован 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Аналогичное обращение в прошлом году произошло 9 апреля. В этом году мониторинг появления случаев клещевой инфекции стартовал 15 марта.

В зонах природных очагов клещевого вирусного энцефалита расположены территории Шарлыкского, Северного, Абдулинского, Бугурусланского, Оренбургского, Пономаревского и Сакмарского районов. Всего семь территорий по области.

В ведомстве отмечают, что с главами муниципальных образований ведется работа по заключению договоров на проведение акарицидной обработки для снижения численности переносчиков инфекции.

По данным Роспотребнадзора, площадь обрабатываемых территорий по области за последние пять лет увеличилась в четыре раза. В прошлом году противоклещевой обработке было подвержено 896,1 гектар. В них вошли зоны массового отдыха, парки, скверы и детские летние оздоровительные учреждения.

Кроме того в Сакмарском и Оренбургском районах с 2017 года организована вакцинация жителей для профилактики возникновения заболевания.