Несмотря на запоздавшую весну, в Оренбурге уже появились клещи

Оренбургской области зарегистрирован первый случай клещевого укуса, сообщает Роспотребнадзор по Оренбургской области. Первый случай произошел 26 марта, кстати, в прошлом году — первый укус клеща зарегистрировали лишь 7 апреля.

В управлении сообщают, что стартовал мониторинг обращений жителей к специалистам, контроля за обработкой территорий и вакцинацией против энцефалита: «В Оренбургской области в зонах природных очагов клещевого энцефалита расположены семь административных территорий: Шарлыкский, Северный, Абдулинский, Бугурусланский, Оренбургский, Пономаревский и Сакмарский районы».

В случае укуса клещом необходимо обязательно доставить насекомое для проведения лабораторного исследования и решения вопроса о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина.