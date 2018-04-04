Ещё
Несмотря на запоздавшую весну, в Оренбурге уже появились клещи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несмотря на запоздавшую весну, в Оренбурге уже появились клещи 

АиФ-Оренбург 29 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области зарегистрирован первый случай клещевого укуса, сообщает Роспотребнадзор по Оренбургской области. Первый случай произошел 26 марта, кстати, в прошлом году — первый укус клеща зарегистрировали лишь 7 апреля.
В управлении сообщают, что стартовал мониторинг обращений жителей к специалистам, контроля за обработкой территорий и вакцинацией против энцефалита: «В Оренбургской области в зонах природных очагов клещевого энцефалита расположены семь административных территорий: Шарлыкский, Северный, Абдулинский, Бугурусланский, Оренбургский, Пономаревский и Сакмарский районы».
В случае укуса клещом необходимо обязательно доставить насекомое для проведения лабораторного исследования и решения вопроса о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге 5 апреля временно отключат телевидение УМВД: в Оренбуржье талые воды затопили 4 дороги В Оренбурге 14-летний подросток сбежал из дома после ссоры из-за оценок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию93
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии165
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»314
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна88
В Финляндии мужчина родил ребенка61
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение