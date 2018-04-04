Лестница-чудесница закрыта для прохода, но нижегородцы препятствий не боятся

Редакция NN.RU направила запросы по проблеме в администрацию Нижнего Новгорода. Ранее мы рассказали, как из-за оползня у кремля «ожила» брусчатка.