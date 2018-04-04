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Лестница-чудесница закрыта для прохода, но нижегородцы препятствий не боятся
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Лестница-чудесница закрыта для прохода, но нижегородцы препятствий не боятся 

nn.ru 46 минут назад
Фото: nn.ru
Редакция NN.RU направила запросы по проблеме в администрацию Нижнего Новгорода.
Ранее мы рассказали, как из-за оползня у кремля «ожила» брусчатка.
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