Психбольница вместо приговора: ученика, ударившего одноклассника ножом, хотят лечить

Завершено расследование уголовного дела о разборке подростков в смольнинской школе Сосновского района, где в конце января ученик ударил ножом девятиклассника. Следствие пришло к выводу, что нападавшему мальчику требуется принудительное психиатрическое лечение, а не приговор суда.

— Следствие по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) завершено, — сообщил 74.ru прокурор Сосновского района Константин Семченко . — Мы направили дело в суд с постановлением о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера.

Мальчик, схватившийся за нож, и до произошедшего состоял на учёте у психиатра. О том, к каким выводам пришли судмедэксперты, которые оценивали состояние подростка на вменяемость, не разглашается, потому что он несовершеннолетний. Если суд согласится с выводами следствия о необходимости принудительного лечения, то школьника освободят от уголовного наказания.

Драка с ножом в школе

Инцидент в деревенской школе в пригороде Челябинска произошёл 17 января. 17-летний ученик-второгодник стал цепляться к младшему однокласснику за то, что тот сидел на подоконнике. В разгар драки последний ударил обидчика перочинным ножом в бок. Пострадавшего доставили в больницу, оказали необходимую помощь и перевели в общую палату. 74.ru провёл онлайн-репортаж с места событий.