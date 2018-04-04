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В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы можно освятить куличи 7 апреля
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В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы можно освятить куличи 7 апреля 

Управа района Сокольники 49 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
В храме, расположенном на Матросской тишине, создадут уютную атмосферу для тех, кто не хочет стоять в длинных очередях на Пасху.
В храме Благовещения Пресвятой Богородицы ждут верующих жителей района Сокольники вместе с детьми освятить пасхальные куличи и яйца в предпасхальный день, 7 апреля.
Детвора сможет поиграть рядом с храмом, пока родители будут заняты. Вблизи храма есть просторная игровая площадка и сквер.
Многие жители Сокольников ходят в храм Воскресения Христова, но тем, кто не любит столпотворения и большие очереди, в субботу будет комфортнее на территории храма на улице Матросская тишина, дом 9, где уже в девять часов утра начнется служба. С 11.00 до 17.00 служители будут освящать яйца и куличи в Великую Субботу, 7 апреля.
Добавим, в предпасхальный день в храме Воскресения Христова в Сокольниках также состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию Пасхи. В частности, жителей приглашают на благотворительную ярмарку, мастер-класс по росписи яиц и экскурсии по храму.
Фото: предоставлено храмом Благовещения Пресвятой Богородицы.
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