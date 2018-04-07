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Православные отмечают Благовещение и Великую субботу в один день
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Православные отмечают Благовещение и Великую субботу в один день 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит утром литургию в храме Христа Спасителя.
Православные христиане отмечают 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородице. В этом году он совпал с другим церковным праздником — Великой (Страстной) Субботой, которая предшествует Пасхе.
Такие совпадения в этом веке произойдут всего лишь несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
В день Благовещения Пресвятой Богородицы верующие вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Храме Христа Спасителя в память о евангельском событии по старинному обычаю выпустит голубей. Там же предстоятель в соответствии с традицией Страстной субботы освятит куличи, пасхи и крашеные яйца, пишет ТАСС.
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