Православные отмечают Благовещение и Великую субботу в один день

Православные христиане отмечают 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородице. В этом году он совпал с другим церковным праздником — Великой (Страстной) Субботой, которая предшествует Пасхе.

Такие совпадения в этом веке произойдут всего лишь несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

В день Благовещения Пресвятой Богородицы верующие вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем.