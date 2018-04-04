В Карелии 83-летнего пенсионера дважды обокрали за одну ночь

Злоумышленники проникли в квартиру через открытую форточку и забрали у мужчины продукты, ноутбук и мобильный телефон.

В минувшее воскресенье в дежурную часть ОМВД России по Лоухскому району поступило заявление от 83-летнего жителя одного из поселков, сообщает МВД по РК. Заявитель сообщил, что, проснувшись утром, обнаружил пропажу продуктов, ноутбука и мобильного телефона. Общий ущерб превысил 10 000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший рассказал, что ночью его разбудил посторонний шум. Открыв глаза, он увидел односельчанку, которая попросила дать немного еды и спиртного. Пожилой мужчина в сонном состоянии не понял, что происходит, и вновь задремал. Только утром он убедился, что в доме действительно побывали незваные гости.

Оказалось, что несколько местных жителей в ночь на воскресенье распивали спиртное. Когда стол опустел, они вспомнили о добром дедушке, который может угостить продуктами и выпивкой. Троица отправилась к щедрому односельчанину, но дверь им не открыли.

В окно они увидели, что хозяин спит. Тут же один из них заметил открытую форточку, через которую он сумел попасть внутрь и открыть дверь подельникам. В это время пенсионер проснулся, а женщина пошла его отвлекать, пока ее спутники собирали продуты. Застолье продолжилось и к нему присоединился еще один местный житель. Узнав о походе к соседу, он предложил повторить попутку, но на этот раз взять что-нибудь ценное, что можно перепродать, а на вырученные деньги приобрести спиртное. Во второй раз у пенсионера похитили мобильный телефон и ноутбук.

В дежурные сутки сотрудники полиции задержали основного фигуранта. В настоящее время все соучастники установлены, выясняется степень их вины в преступлениях. По фактам квартирных краж возбуждены два уголовных дела. Похищенные гаджеты возвращены законному владельцу.