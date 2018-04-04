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Водлозерский парк проводит рейды по охране северных оленей
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Водлозерский парк проводит рейды по охране северных оленей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пока на территории парка не обнаружили фактов браконьерства или несанкционированного проникновения в места обитания животных.
Как сообщает пресс-служба Национального парка «Водлозерский», в 2018 году с момента установления снежного покрова началось активное патрулирование зимних местообитаний северных оленей на территории парка. Рейды проводятся в рамках совместного проекта с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире», направленного на сохранение редкого вида европейского лесного северного оленя на территории Парка.
Инспектора Онежского филиала получили новый снегоход «Тайга Патруль», закупленный в рамках исполнения проекта. Активно включились в охрану зимних местообитаний оленей государственные инспектора оперативной группы Парка, совершив с начала года уже пять выездов на территорию ООПТ.
По результатам спутникового слежения, благодаря установленному осенью GPS-ошейнику, ученым была определена территория местообитания животных. В настоящий момент олени выходят за границы ООПТ. Такое поведение характерно для животных — весной они проходят большие расстояния в поисках пропитания.
Фактов браконьерства или несанкционированного проникновения посетителей в местах обитания животных не обнаружено, но патрулирование будет продолжаться. Наша цель — не допустить гибели ни одного оленя в результате браконьерства,
— сообщает пресс-служба парка.
В планах на 2018 год — расширение охранных границ.
По материалам: ptzgovorit.ru
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