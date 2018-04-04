Водлозерский парк проводит рейды по охране северных оленей

Пока на территории парка не обнаружили фактов браконьерства или несанкционированного проникновения в места обитания животных.

Как сообщает пресс-служба Национального парка «Водлозерский», в 2018 году с момента установления снежного покрова началось активное патрулирование зимних местообитаний северных оленей на территории парка. Рейды проводятся в рамках совместного проекта с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире», направленного на сохранение редкого вида европейского лесного северного оленя на территории Парка.

Инспектора Онежского филиала получили новый снегоход «Тайга Патруль», закупленный в рамках исполнения проекта. Активно включились в охрану зимних местообитаний оленей государственные инспектора оперативной группы Парка, совершив с начала года уже пять выездов на территорию ООПТ.

По результатам спутникового слежения, благодаря установленному осенью GPS-ошейнику, ученым была определена территория местообитания животных. В настоящий момент олени выходят за границы ООПТ. Такое поведение характерно для животных — весной они проходят большие расстояния в поисках пропитания.

Фактов браконьерства или несанкционированного проникновения посетителей в местах обитания животных не обнаружено, но патрулирование будет продолжаться. Наша цель — не допустить гибели ни одного оленя в результате браконьерства,

— сообщает пресс-служба парка.

В планах на 2018 год — расширение охранных границ.