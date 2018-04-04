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ЭДО: что делать, если компания передумала исправлять счет-фактуру
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ЭДО: что делать, если компания передумала исправлять счет-фактуру 

Время бухгалтера 52 минуты назад
Счет-фактуру можно выставить на бумаге и в виртуальном виде. Правила ЭДО счетов-фактур приведены в Приказе Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н. Данным документом предусмотрено, что в случае необходимости покупатель может потребовать от продавца исправления главного НДС-документа. Для этого покупатель через оператора направляет контрагенту соответствующее уведомление, при получении которого последний должен выслать исправленный вариант.
Однако на практике может возникнуть ситуация, когда покупатель отправляет указанное уведомление ошибочно. При этом а законодательстве процесс аннулирования данного документа не прописан. ФНС считает, что в этой ситуации порядок взаимодействия сторон нужно урегулировать самостоятельно.
ПИСЬМО ФНС РФ от 06.03.2018 № ЕД-4-15/4417@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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