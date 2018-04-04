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Проект «Птичья перепись» поможет выявить пернатых обитателей в усадьбе Мелихово
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Проект «Птичья перепись» поможет выявить пернатых обитателей в усадьбе Мелихово 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Курсы наблюдателей за птицами проводят в подмосковной усадьбе Чехова Мелихово в рамках проекта исследовательского проекта «Птичья перепись», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Чтобы узнать, какие птицы обитают на современной территории музея-заповедника «Мелихово», с января 2018 года был запущен специальный исследовательский проект «Птичья перепись».
«За первые месяцы наблюдений на территории музея-заповедника отмечены 37 видов птиц, среди которых есть и оседлые виды (галки, сороки, вороны, сойки), и кочующие (снегири, синицы, воробьи), и зимующие виды (чечетки, свиристели). Учет пернатых «посетителей» заповедника открывает новую страницу в просветительской работе музея», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
В рамках ведомственного проекта «Идем в музей» гости Мелихова смогут совершать настоящие орнитологические прогулки по чеховским местам. Специально для этих экскурсий сотрудники музея проходят курсы бердвотчеров (наблюдателей за птицами) и делятся своими знаниями с посетителями.
По итогам «Птичьей переписи» будут созданы интерактивные орнитологические карты музея.
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