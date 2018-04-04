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Племянница рассказала о разговоре со Скрипалем незадолго до отравления
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Племянница рассказала о разговоре со Скрипалем незадолго до отравления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Газета.Ru»
Племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о встрече с дядей за две недели до его отравления в Солсбери, передает «Россия-1».
"С Сергеем Викторовичем — за две недели до этой трагедии общались", — сказала Виктория.
Она рассказала, что в ходе встречи они обсуждали здоровье матери Скрипаля.
"О событии мы узнали в 6 часов вечера по нашему времени, то же это была публикация "Би-Би-Си", просто позвонили домой наши близкие друзья, которые знали, кто мой дядя, которые задали вопрос моему мужу, не связано ли это как-то с Викой, про ее дядю?", — добавила она.
Ранее Захарова прокомментировала удаление из твиттера министерства иностранных дел Великобритании сообщения о российском происхождении вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
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