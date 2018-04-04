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Временному поверенному в делах Украины в Москве вручили ноту протеста
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Временному поверенному в делах Украины в Москве вручили ноту протеста
РИА Новости
57 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ
УКРАИНЫ
В
МОСКВЕ
ВРУЧЕНА НОТА С РЕШИТЕЛЬНЫМ ПРОТЕСТОМ В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ РОССИЙСКОГО СУДНА «НОРД» —
МИД РФ
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