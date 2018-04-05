Продажа билетов из Могилева и Гомеля до Москвы открылась в кассах «Южных ворот»

Теперь на международном автовокзале «Южные ворота» можно приобрести билеты в направлении из Могилева Гомеля до Москвы . Об этом сообщили на сайте ГУП «Мосгортранс» в среду, 4 апреля.

Отмечается, что автобусные маршруты из Могилева будут отправляться с автовокзала на Ленинской, дом 93 ежедневно в 15:00 и 21:00. Прибытие автобусов будет осуществляться на автостанцию «ВДНХ».

В городе Гомель маршруты до Москвы будут отправляться с автостанции, расположенной по адресу: улица Киселева, дом 3. Отправление до Москвы будет осуществляться ежедневно в 20:00. Прибывать автобусы будут на автостанцию «Тушинская». Подробнее о стоимости билетов и льготах можно узнать на сайте ГУП «Мосгортранс».

Напомним, в районе Братеево международный автовокзал «Южные ворота» расположен по адресу: 19 км МКАД, владение 20, строение 2.