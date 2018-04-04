Глава управы Южнопортового района встретится с жителями 18 апреля 

Две актуальные темы обсудит глава управы Сергей Никитин с жителями Южнопортового района на очередной встрече, которая пройдет 18 апреля. Встреча коснется проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также состояния и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— Встреча начнется в 19.00. Она пройдет в школе № 2129 имени Петра Романова. Записываться на нее заранее не требуется — вход на мероприятие, как всегда, будет свободным, — рассказал представитель орготдела.
После завершения основных докладов Сергей Никитин традиционно ответит на вопросы собравшихся. Адрес школы: улица 6-я Кожуховская, дом 8. (вт)