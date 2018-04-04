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Детям из моногородов Мурманской области предложат «предотвратить» природные катастрофы
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Детям из моногородов Мурманской области предложат «предотвратить» природные катастрофы 

ТАСС 56 минут назад
МУРМАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Конкурс юных изобретателей «I Mаkе» стартовал в Мурманской области в моногородах, где расположены предприятия "Норникеля". Организаторы предложат его участникам подумать над способами предотвращения природных катастроф и космическими технологиями и инновациями в сельском хозяйстве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кольской ГМК.
В регионе начались презентационные и подготовительные мероприятия для конкурсантов — проходят лекции и выступления крупных ученых и популяризаторов науно— технического творчества из разных вузов и научных учреждений страны.
"В конкурсе изобретателей примут участие школьники от 6 до 17 лет из Мончегорска и Печенгского района Мурманской области", — сказали в компании.
Цель конкурса — привлечь внимание детей, молодежи к изобретательской деятельности, научить их разрабатывать, доводить свои идеи до реализации. В среду и четверг подготовительные мероприятия конкурса проходят в Никеле, Мончегорске и Заполярном. Затем участников будут обучать созданию и защите проекта, после чего состоится очный финал конкурса.
Спектр тем исследовательской работы молодежи достаточно широк и включает семь направлений. В частности, участникам предлагается разработать технологии, которые могут быть использованы для выявления и предотвращения природных катастроф, а также при ликвидации их последствий. Второе направление — изобретения, которые могут быть использованы в образовании. Также среди тем -инновации в сельском хозяйстве, «зеленые» технологии, здравоохранение, поддержка людей с ограниченными возможностями, технологии в области изучения космоса и авиастроении.
Как сообщили в компании, победители конкурса войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года.
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