Детям из моногородов Мурманской области предложат «предотвратить» природные катастрофы

МУРМАНСК , 4 апреля. / ТАСС /. Конкурс юных изобретателей «I Mаkе» стартовал в Мурманской области в моногородах, где расположены предприятия "Норникеля" . Организаторы предложат его участникам подумать над способами предотвращения природных катастроф и космическими технологиями и инновациями в сельском хозяйстве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кольской ГМК.

В регионе начались презентационные и подготовительные мероприятия для конкурсантов — проходят лекции и выступления крупных ученых и популяризаторов науно— технического творчества из разных вузов и научных учреждений страны.

"В конкурсе изобретателей примут участие школьники от 6 до 17 лет из Мончегорска и Печенгского района Мурманской области", — сказали в компании.

Цель конкурса — привлечь внимание детей, молодежи к изобретательской деятельности, научить их разрабатывать, доводить свои идеи до реализации. В среду и четверг подготовительные мероприятия конкурса проходят в Никеле , Мончегорске и Заполярном. Затем участников будут обучать созданию и защите проекта, после чего состоится очный финал конкурса.

Спектр тем исследовательской работы молодежи достаточно широк и включает семь направлений. В частности, участникам предлагается разработать технологии, которые могут быть использованы для выявления и предотвращения природных катастроф, а также при ликвидации их последствий. Второе направление — изобретения, которые могут быть использованы в образовании. Также среди тем -инновации в сельском хозяйстве, «зеленые» технологии, здравоохранение, поддержка людей с ограниченными возможностями, технологии в области изучения космоса и авиастроении.