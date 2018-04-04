В Вашингтоне рассекретили шпионские устройства для перехвата данных с мобильных телефонов 

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что обнаружило в американской столице и ее окрестностях установленные неизвестными
"ловцы-IMSI"
— шпионские устройства для слежки за мобильными телефонами. Эти устройства имитируют базовую станцию телефонной сети и перехватывают звонки и сообщения в радиусе полукилометра.
Об их обнаружении сообщается в письме, которым министерство ответило на запрос сенатора-демократа из штата Орегон Рона Уайдена. В нем говорится, что в прошлом году DNS выявил некоторое число таких подозрительных объектов. Где именно они были обнаружены, их точное количество, а также тип устройств в министерстве не уточнили. При этом указывается, что если такие устройства используются в злонамеренных целях, это представляет угрозу безопасности коммуникаций, несет экономические риски, может нарушать приватность частной жизни.
Агентство
публикует это письмо министерства и отмечает, что американские власти впервые признали существование в Вашингтоне «ловцов-IMSI», которые могут использоваться иностранными шпионами.
— Нарышкин признал, что среди российских дипломатов на Западе есть «немного» разведчиков
В США устройства этого типа известны также как «стингреи» (Stingrays) — по названию отслеживающих систем корпорации Harris. «Стингреи»
активно использует
сама американская полиция. Так, согласно отчету Нью-Йоркского союза защиты гражданских свобод (NYCLU), с 2008 года по май 2015 года полицейские применяли эти устройства 1016 раз.
Между тем сенатор Уайден, комментируя AP ответ из DHS, выразил сомнение, что министерство держит под контролем перехватывающие устройства, которые могли разместить иностранные спецслужбы прямо в сердце США, где трудятся ведущие американские политики, сотрудники АНБ, ЦРУ и ФБР.
Агентство добавляет, что «ловцы-IMSI» обычно размером с небольшой чемодан, но могут быть и меньше — как сотовые телефоны. Стоимость таких устройств варьируется от 1000 до 200 000 долларов.
Напомним, в конце марта власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов
— в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в организации которого союзники Вашингтона и Лондона подозревают спецслужбы РФ.