В Вашингтоне рассекретили шпионские устройства для перехвата данных с мобильных телефонов

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что обнаружило в американской столице и ее окрестностях установленные неизвестными

"ловцы-IMSI"

— шпионские устройства для слежки за мобильными телефонами. Эти устройства имитируют базовую станцию телефонной сети и перехватывают звонки и сообщения в радиусе полукилометра.

Об их обнаружении сообщается в письме, которым министерство ответило на запрос сенатора-демократа из штата Орегон Рона Уайдена . В нем говорится, что в прошлом году DNS выявил некоторое число таких подозрительных объектов. Где именно они были обнаружены, их точное количество, а также тип устройств в министерстве не уточнили. При этом указывается, что если такие устройства используются в злонамеренных целях, это представляет угрозу безопасности коммуникаций, несет экономические риски, может нарушать приватность частной жизни.

Агентство

публикует это письмо министерства и отмечает, что американские власти впервые признали существование в Вашингтоне «ловцов-IMSI», которые могут использоваться иностранными шпионами.

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США устройства этого типа известны также как «стингреи» (Stingrays) — по названию отслеживающих систем корпорации Harris. «Стингреи»

активно использует

сама американская полиция. Так, согласно отчету Нью-Йоркского союза защиты гражданских свобод (NYCLU), с 2008 года по май 2015 года полицейские применяли эти устройства 1016 раз.

ЦРУ и ФБР. Между тем сенатор Уайден, комментируя AP ответ из DHS, выразил сомнение, что министерство держит под контролем перехватывающие устройства, которые могли разместить иностранные спецслужбы прямо в сердце США, где трудятся ведущие американские политики, сотрудники АНБ

Агентство добавляет, что «ловцы-IMSI» обычно размером с небольшой чемодан, но могут быть и меньше — как сотовые телефоны. Стоимость таких устройств варьируется от 1000 до 200 000 долларов.

Напомним, в конце марта власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов