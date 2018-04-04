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Госдума рассекретила схему рассадки депутатов
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Госдума рассекретила схему рассадки депутатов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Госдума на новом сайте раскрыла схему рассадки депутатов в зале пленарных заседаний, отменив запрет на раскрытие таких сведений, действовавший с 90-х годов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя думского аппарата. Собеседник «Ведомостей» в аппарате подтвердил эту информацию.
«При подготовке новой версии официального сайта Госдумы наши специалисты столкнулись с проблемой, которая, вроде, незначительная, но без ее решения нельзя было реализовать идею о размещении на сайте схемы, позволяющей за секунду выяснить место каждого депутата в зале пленарных заседаний», — пояснил он.
Собеседник агентства пояснил. что запрещающий раскрывать такие данные документ был принят еще при первом созыве Госдумы. «Известно, что Дума сегодня стала открытым органом, в интернете идет прямая трансляция заседаний, журналисты и фотокорреспонденты могут прийти на балкон и как бы сверху „считать“ происходящее, в том числе зафиксировать, кто где сидит», — добавил собеседник агентства.
Таким образом, существующий запрет стал «одиозным, не соответствующим характеру деятельности парламента» и потерял смысл, отметил он. Теперь запрет упразднили, заключил собеседник агентства.
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