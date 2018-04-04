Поедем за 20 рублей. Куда выруливает общественный транспорт Ульяновска?

Минэкономики «приказало» повысить расценки на проезд в маршрутках и автобусах. Пришло время.

После выборов

29 марта региональное Минэкономики подписало приказ о повышении с 10 апреля тарифов на проезд в общественном транспорте. Это планировали сделать уже несколько раз, последний — в июне прошлого года. Но дали отбой, и весть о повышении стоимости проезда прилетела к ульяновцам сразу после выборов президента страны.

Итак, с 10 апреля проезд по муниципальным маршрутам на автобусах марки «ПАЗ» и «ЛИАЗ» — 19 рублей за поездку. На автобусах малой вместимости («Газель», «Форд» ) — 20 рублей. После 20.00 одна поездка на муниципальных маршрутах будет стоить 24 рубля.

Напоминаем, что большинство маршрутов в Ульяновске являются нерегулируемыми, то есть не получают субсидий из бюджета и поэтому имеют право повышать цены на проезд по своему усмотрению (№220-ФЗ).

Трамвай не прокатил

По оценкам экспертов, 60% пассажиров в Ульяновске перевозят именно маршрутки. Хотя уже лет десять их пытаются потеснить на рынке пассажирских перевозок. Например, в прошлом году городская власть заявила, что Ульяновску необходима новая транспортная схема, и ставку в ней сделают на электротранспорт. Сейчас об этом не вспоминают: только с начала этого года в Ульяновске семь раз (!) сходили трамваи с рельсов.

В 2017 году был заключен договор с ГУП «Мосгортранс НИИ проект», который разрабатывает для Ульяновска транспортную модель. В конце февраля состоялось заседание круглого стола, на котором москвичи представили свои разработки на примере столицы.

Исполнительный директор «Транспортного альянса» Виктор Сидоренко, который был приглашён на заседание в качестве эксперта и видел московские разработки, сказал « АиФ »:

— То, что сделано в Москве , по стоимости равно запуску двух космических станций «Мир». Когда вступают в некие проекты, учитывают такое понятие, как ресурс. Как минимум — денежные средства. У нас их нет, зато давно есть понимание, что для нормальной работы транспорта нам необходимо строительство многоуровневых развязок, мостовых переходов, прокладка улиц-дублеров и многое другое.

— Беда в том, что мы все никак не можем определиться, что хотим получить через 10-15 лет. Отсюда метание, — говорит депутат Гордумы IV созыва, адвокат Григорий Каленов. — Мы уже не первый раз предпринимаем попытку создать некую транспортную модель. Но ни одна из них не была реализована. Я считаю, что этим должны заниматься не москвичи или какие-то другие иногородние специалисты, а люди, которые хорошо знают Ульяновск — градостроители, архитекторы, перевозчики, простые горожане.

К июлю специалисты ГУП «Мосгортранс НИИ проект» должны представить результаты своей работы. И поскольку она, вероятно, неплохо оплачивается из бюджета, есть предложение к власти обнародовать стоимость услуг института, объяснить, какой практический выхлоп мы должны получить и кто конкретно отвечает за реализацию проекта и потраченные на него деньги. И ещё хорошо бы предоставить горожанам возможность поучаствовать в обсуждении этого мегапроекта. Чтобы было понятно, куда катимся.