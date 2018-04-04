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Чубайс призвал воспитывать будущих инженеров со школьной скамьи
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Чубайс призвал воспитывать будущих инженеров со школьной скамьи 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Технологическую элиту России, например талантливых инженеров, надо воспитывать со школьной скамьи. Об этом заявил глава Роснано Анатолий Чубайс, выступая на «круглом столе» в Госдуме, посвящённом состоянию и перспективам развития наноиндустрии в России.
«Чтобы в России было как можно больше талантливых инженеров, чтобы они двигали технологии, необходимо заниматься воспитанием таких профессионалов уже со школы», — сказал Чубайс.
Он добавил, что школьная лига Роснано уже охватывает 950 школ и тысячи детей. «Они ежегодно приезжают в нано-грады, занимаются изучением технологий, и именно на них возлагаются надежды страны», — добавил глава госкорпорации.
Он также рассказал о работе Роснано за 10 лет существования и напомнил, что с 2011 года в госбюджете нет ни одной строчки о выделении средств для госкорпорации, при этом с 2007 года было построено 95 заводов в России, а на инвестпроекты потрачено 130 миллиардов рублей.
«Технологичсекие кластеры охватывают различные области: солнечная и ядерная энергетика, ветроэнергетика, наноэлектроника и фотоника, новые материалы, гибкая электроника и инновационная нанофармацевтика», — уточнил Анатолий Чубайс.
По его словам, за 10 лет экспорт продукции достиг 207 миллиардов рублей, а выручка портфельных компаний — 1,4 триллиона рублей.
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