Чубайс призвал воспитывать будущих инженеров со школьной скамьи

Технологическую элиту России , например талантливых инженеров, надо воспитывать со школьной скамьи. Об этом заявил глава Роснано Анатолий Чубайс , выступая на «круглом столе» в Госдуме , посвящённом состоянию и перспективам развития наноиндустрии в России.

«Чтобы в России было как можно больше талантливых инженеров, чтобы они двигали технологии, необходимо заниматься воспитанием таких профессионалов уже со школы», — сказал Чубайс.

Он добавил, что школьная лига Роснано уже охватывает 950 школ и тысячи детей. «Они ежегодно приезжают в нано-грады, занимаются изучением технологий, и именно на них возлагаются надежды страны», — добавил глава госкорпорации.

Он также рассказал о работе Роснано за 10 лет существования и напомнил, что с 2011 года в госбюджете нет ни одной строчки о выделении средств для госкорпорации, при этом с 2007 года было построено 95 заводов в России, а на инвестпроекты потрачено 130 миллиардов рублей.

«Технологичсекие кластеры охватывают различные области: солнечная и ядерная энергетика, ветроэнергетика, наноэлектроника и фотоника, новые материалы, гибкая электроника и инновационная нанофармацевтика», — уточнил Анатолий Чубайс.

По его словам, за 10 лет экспорт продукции достиг 207 миллиардов рублей, а выручка портфельных компаний — 1,4 триллиона рублей.