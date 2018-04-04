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Михаил Исаев: Саратову есть, что показать, и есть, что перенять
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Михаил Исаев: Саратову есть, что показать, и есть, что перенять 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в Красноармейске прошло общее Собрание Ассоциации «Совета муниципальных Саратовской области». Вместе с первыми лицами региона, главами районов, сельских поселений, в нем принял участие и глава города Михаил Исаев. Он уверен, что темы для встречи были выбраны правильно.
— На пленарном заседании губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратил внимание присутствующих на вопрос, важный не только для жителей региона, но и всей России — ремонт дорог, — отметил глава, — Пока, из-за погодных условий, дорожники могут вести только ямочный ремонт при помощи технологии «литого асфальта», но уже в ближайшее время на территории Саратова начнутся работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Как отметил Валерий Радаев, на территории агломерации — в Саратове и Энгельсе — будет отремонтировано свыше 80 км проезжей части. Львиная доля этой площади приходится именно на региональный центр.
Исаев считает, что руководители районов, городских и сельских поселений сегодня смогли обсудить наиболее важные для региона вопросы, обменяться опытом, в том числе и по этой теме.
— Саратову есть, что показать, и есть, что перенять — представители других населенных пунктов тоже могут рассказать о полезных нововведениях, которые можно взять на заметку. Видно, что сегодня жители стали принимать активное участие в управлении территориями. Главное этому подтверждение — итоги рейтингового голосования по выбору территории, которая будет благоустроена в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Саратове более четверти миллиона человек высказали свое мнение по этому вопросу. Уверен, всем нам есть, куда расти.
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