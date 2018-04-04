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Указатели аварийных выходов попросят не заслонять в ТЦ Москвы
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Указатели аварийных выходов попросят не заслонять в ТЦ Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Активисты обратят внимание администрации торговых центров Москвы на вывески и предметы интерьера, загораживающие указатели эвакуационных выходов, сообщила журналистам в среду председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
«В Москве в торговых центрах, действительно, много отвлекающих конструкций, вывесок, цветочков в районе указателей эвакуационных выходов. Обязательно мы обратим на это внимание в ходе рейдов», — сказала Святенко.
Она подчеркнула, что активисты планируют проверить каждый торговый центр, театр и кинотеатр столицы.
«По вопросу публикаций жителей с хештегом #заперто в социальных сетях: выяснилось, что в Москве не зафиксировано ни одного случая, когда контролер закрывает зрительный зал, чтобы «зайцы» не пробежали. Этот вопиющий случай типичен для регионов. Также многие владельцы в целях экономии средств на уборщиц, чтобы люди не топали и по основным, и эвакуационным лестницам, их закрывают. Только в целях оптимизации своих затрат», — сказала Святенко.
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в социальных сетях запустили флешмоб с хештегом #заперто, в рамках которого пользователи активно делятся фотографиями закрытых эвакуационных выходов, через которые в случае ЧС не удастся выйти.
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