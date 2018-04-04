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В Воронеже пресечена мошенническая деятельность
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В Воронеже пресечена мошенническая деятельность 

Банки Сегодня 1 час назад
В Воронеже пресечена мошенническая деятельностьВ ходе расследования было установлено, что трое молодых парней незаконно приобрели базу данных жителей нескольких регионов России, сим-карты различных операторов мобильной связи, незаконные банковские карты, а также мобильные телефоны для ведения преступной деятельности. Мошенники звонили пожилым людям и выдавали себя за сотрудников банка. Затем они говорили о том, что могут выплатить заблокированные в 90 годы средства.
Для этого они просили прийти жертв к банкомату и выполнять ряд действий, которые подразумевали перевод средств мошенникам. Таким образом, мошенники завладели более одного миллиона рублей.
Сотрудники МВД провели мониторинг по всей территории России и пришли к выводу, что мошенники действовали в 11 регионах России. На данный момент дело направлено в Железнодорожный районный суд Воронежа.
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