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Нового начальника казанской транспортной полиции представили коллективу
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Нового начальника казанской транспортной полиции представили коллективу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Им стал Станислав Богомолов. Новый начальник ведомства заявил, что приложит все усилия для решения посталвенных задач, сообщает пресс-служба МВД Республики Татарстан.
Справка «ФедералПресс»:
Станислав Богомолов родился в 1978 году. Окончил Нижегородский юридический институт МВД РФ.
С 2001 по 2017 годы занимался оперативной и руководящей работой в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД России по Ивановской области.
С 2017 по 2018 годы — начальник тыла управления МВД России по Ивановской области.
Имеет степень кандидата юридических наук.
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