Слежка за супругами в Саудовской Аравии теперь уголовно наказуема

Саудовской Аравии слежку за супругом или супругой с помощью телефона решили классифицировать как уголовно наказуемое деяние. За совершения подобного преступления предусмотрен штраф в размере 500 тысяч саудовских риалов (133 доллара США), либо год тюрьмы.

«Замужним и женатым гражданам, замышляющим слежку за своими супругами, теперь стоит опасаться штрафа в размере 500 тысяч риалов, либо же года тюремного заключения», — приводят СМИ выдержку из сообщения саудовского ведомства.

Интересным моментом в этой истории является тот факт, что это часть вступившего на прошлой неделе в силу закона Королевства о кибербезопасности.

Сегодня мы также писали, что Министерство Внутренней Безопасности (МВБ) направило письмо сенатору штата Орегон, в котором сообщалось, что с прошлого года в столице зафиксированы устройства для отслеживания мобильных телефонов и перехвата звонков и сообщений. Но определить их местоположение или оператора не удалось.

Устройства маскируются под обычную вышку сотовой связи и получают доступ к информации о местоположении мобильных телефонов. Сложные версии устройств могут подслушивать вызовы, заставляя телефоны перейти на более старую, незашифрованную беспроводную технологию 2G. Отдельные устройства пытаются установить вредоносные программы.