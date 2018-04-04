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Слежка за супругами в Саудовской Аравии теперь уголовно наказуема
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Слежка за супругами в Саудовской Аравии теперь уголовно наказуема 

Anti-Malware.ru 1 час назад
В Саудовской Аравии слежку за супругом или супругой с помощью телефона решили классифицировать как уголовно наказуемое деяние. За совершения подобного преступления предусмотрен штраф в размере 500 тысяч саудовских риалов (133 доллара США), либо год тюрьмы.
«Замужним и женатым гражданам, замышляющим слежку за своими супругами, теперь стоит опасаться штрафа в размере 500 тысяч риалов, либо же года тюремного заключения», — приводят СМИ выдержку из сообщения саудовского ведомства.
Интересным моментом в этой истории является тот факт, что это часть вступившего на прошлой неделе в силу закона Королевства о кибербезопасности.
Сегодня мы также писали, что Министерство Внутренней Безопасности (МВБ) направило письмо сенатору штата Орегон, в котором сообщалось, что с прошлого года в столице зафиксированы устройства для отслеживания мобильных телефонов и перехвата звонков и сообщений. Но определить их местоположение или оператора не удалось.
Устройства маскируются под обычную вышку сотовой связи и получают доступ к информации о местоположении мобильных телефонов. Сложные версии устройств могут подслушивать вызовы, заставляя телефоны перейти на более старую, незашифрованную беспроводную технологию 2G. Отдельные устройства пытаются установить вредоносные программы.
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