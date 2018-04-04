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С участника выборов в прикамское заксобрание потребовали вернуть 13,5 миллионов
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С участника выборов в прикамское заксобрание потребовали вернуть 13,5 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Источники «ФедералПресс» сообщают, что указанный в качестве ответчика Чазов И. С. — это Иван Чазов, кандидат-одномандатник на выборах в Законодательное собрание Пермского края, которые проходили в 2016 году. Размер предъявленных ему претензий превышает 13 миллионов рублей, из которых 4 миллиона — проценты, а 9,5 миллионов господин Чазов получил по договору займа от Дмитрия Скриванова (на тот момент — депутат заксобрания Прикамаья, сейчас — депутат Госдумы).
Иван Чазов подтвердил «ФедералПресс», что является ответчиком по иску ООО «УК „ЦУП“, но оставил без комментариев предположение, что средства указанные в требовании истца, выделялись на его избирательную кампанию.
Как сообщил один из источников „ФедералПресс“, заемные средства могли выделяться Ивану Чазову на проведение его собственной избирательной кампании с отчетом за их расходование перед заемщиком. Как следует из судебных документов (есть в распоряжении редакции), долговые обязательства Ивана Чазова 16 сентября 2016 года были переуступлены Скривановым компании АО „Дартс“, которая в свою очередь 13 ноября 2017 года переуступила право требования долга компании ООО „УК „ЦУП“. Основанием для взыскания долга служат семь договоров займа на сумму 9,5 миллионов рублей, заключенные в период со 2 августа по 15 сентября 2016 между Иваном Чазовым и Дмитрием Скривановым.
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