Безлапая белка встала на протезы

Протез для грызуна. Турецкие врачи помогли белке, которая лишилась двух передних лап, сообщает телеканал «МИР 24».

Животное нашли в ловушке в парке города Батман. Она была без конечностей и в крайне тяжелом состоянии. Ее передали экологам, которые, в свою очередь, обратились к ветеринарам. За цвет шерстки и любовь к сладкому белка получила прозвище Карамель. Биологи ждут, пока она привыкнет к своему устройству. Врачи уже разработали следующий этап реабилитации.

«Это дикое животное, которое сейчас пытается жить в доме. У нее есть инородный объект, прикрепленный к телу. Очень важно, как она реагирует на этот объект. Потому что после этого мы сделаем ей протезы лап», — рассказал врач-ортопед Мустафа Гультекин. Увы, по деревьям лазать с протезом Карамель уже не сможет.

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