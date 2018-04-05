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В Курскую область прилетели жаворонки
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В Курскую область прилетели жаворонки 

Курские известия 54 минуты назад
Фото: Курские известия
Несмотря на холодную весну многие многие птицы уже вернулись в родные края
Утром 3 апреля в Стрелецкой степи появился первый полевой жаворонок. Самая ранняя встреча этой птицы была зарегистрирована в 2014 году, тогда жаворонки прилетели в регион после зимовки 23 февраля.
Как рассказали в пресс-службе ЦЧЗ им. Алехина, несмотря на холодную весну многие многие птицы уже вернулись в родные края — дрозды, рябинник, белая трясогузка, зяблик, зарянка, горихвостка-чернушка, обыкновенная каменка. Также встречаются серая и белая цапли, несколько видов уток, лебедь-шипун, несколько видов куликов — большой веретенник, большой улит, чибис, различные виды чаек и даже одиночный аист.
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