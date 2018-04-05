Среднеуральская птицефабрика оштрафована на 550 тыс. рублей за сброс стоков в болото

ЕКАТЕРИНБУРГ , 5 апреля. / ТАСС /. Среднеуральская птицефабрика в Свердловской области оштрафована на 552 тыс. рублей за сброс сточных вод в болото Молебское. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного суда.

"Верхнепышминский городской суд запретил предприятию осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных вод в… болото Молебское.

Также птицефабрика обязана внести плату в областной бюджет за негативное воздействие на окружающую среду по сборам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год в размере более 552 тыс. рублей. Предприятие обжаловало решение в вышестоящей инстанции.

Свердловский областной суд оставил решение в силе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что зимой 2017 года был выявлен сброс вод с болото Молебское. Исследования показали, что содержание фосфатов превышает нормы в несколько раз, азота аммонийного — в 4,8 раза. Выяснилось, что на предприятии нет очистных сооружений.