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Среднеуральская птицефабрика оштрафована на 550 тыс. рублей за сброс стоков в болото
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Среднеуральская птицефабрика оштрафована на 550 тыс. рублей за сброс стоков в болото 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Среднеуральская птицефабрика в Свердловской области оштрафована на 552 тыс. рублей за сброс сточных вод в болото Молебское. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного суда.
"Верхнепышминский городской суд запретил предприятию осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных вод в… болото Молебское.
Также птицефабрика обязана внести плату в областной бюджет за негативное воздействие на окружающую среду по сборам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год в размере более 552 тыс. рублей. Предприятие обжаловало решение в вышестоящей инстанции.
Свердловский областной суд оставил решение в силе", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что зимой 2017 года был выявлен сброс вод с болото Молебское. Исследования показали, что содержание фосфатов превышает нормы в несколько раз, азота аммонийного — в 4,8 раза. Выяснилось, что на предприятии нет очистных сооружений.
Как отметил в беседе с ТАСС генеральный директор предприятия Максим Максимов, предприятие сбрасывает сточные воды в один канализационный коллектор с городом Среднеуральском. «На сегодняшний день очистные города не функционируют, фабрика не оборудована очисткой сточных вод, но у нас есть предочистка в виде грязеотстойников и жироотстойников. А что касается иных отходов, то у нас заключены договоры с сельхозпроизводителями, которые покупают куриный помет и хранят его на своей территории для создания удобрений», — сказал он.
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