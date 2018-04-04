В Ставрополе греческая община отметила День независимости Греции

Древняя Эллада была колыбелью европейской цивилизации. Византийская Греция — крёстной матерью Руси. Но однажды самой Греции понадобилась помощь духовных детей.

«Греция 366 лет была под турецким игом. Народ не раз поднимался на восстания. Их топили в крови. И вот в 1814 году в Одессе несколько греков создали организацию «Филики Этерия» — «Содружество». Среди них были братья Дмитрий и Александр Ипсиланти. Последний работал в Министерстве иностранных дел царской России , — рассказала директор греческой школы Ставрополя Ирина Алепова. — Эта организация и подвигла греков на революционную борьбу. Греки Кавказской области поддерживали это движение материально, помогали вооружить народ».

Национально-освободительная борьба длилась десятилетие, пока в 1830 году не был подписан документ о независимости Греции.

В ставропольской истории греки оставили значительный след. «Одним из генерал-губернаторов края был грек Николай Никифораки, первым наказным атаманом Терского войска — Христофор Попандопуло, — напомнил председатель общественной организации „Диалог“ Александр Якушев . — Среди выдающихся людей современности можно назвать учёного и педагога Виталия Игропуло, бизнесменов Николая Петрова и Сергея Иониди, основателя греческой национально-культурной автономии Николая Мацукатова, народного артиста Ивана Шаманиди, сенатора Михаила Афанасова».

Помимо официальных лиц, на празднике был преподаватель греческого языка Стергиос Мамеас. Он второй год живёт в России. Его поражает, что российские греки более патриотичны и больше соблюдают народные обычаи и традиции, чем соотечественники на исторической Родине. Он преподаёт в муниципальной греческой школе Ставрополя. Около 35% учащихся в ней — не имеют греческих корней, но их объединяет любовь к греческой культуре: языку, песням, танцам, театру. Творческие коллективы школы «Анагенниси» и «Терпсихора» организовали концерт в ДДТ, который символично начался греческим гимном, а закончился российским.