Преображенцы могут посетить экологический лекторий

Экологические лекции проходят в «Буководоме» парка «Сокольники».

Экологический лекторий Ecocosm проходит в Сокольниках. Очередная, уже третья лекция, состоится в это воскресенье, 8 апреля. Проведет ее Алексей Алексеев — магистр географического образования ВГСПУ, учитель биологии и географии.

На лекции слушатели узнают о влиянии тектоники на ход эволюции жизни. Биологи говорят о движении как об одном из самых важных признаков. Движение присуще любому организму. Географы видят своеобразный танец нашей планеты — она совершает множество движений одновременно: вращается вокруг своей оси, Солнца, центра галактики. Подвижна не только сама планета, но и ее отдельные части. Тектонические плиты движутся уже 4 млрд лет, образуют то один огромный континент, то множество материков. Эти глобальные процессы напрямую влияют на ход эволюции.

Лекция пройдет 8 апреля в 16.00 в «Букводоме». Вход бесплатный, но необходима регистрация — от слушателей ждут ФИО и контактный номер телефона на почту: bookvodom@gmail.com.