Расположенные по всей России 95 заводов «Роснано», которые были построены за десять лет существования госкорпорации, являются лучшим доказательством технологического прорыва государства. Об этом заявил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
«Десять лет назад был принят закон о госкорпорации «Роснано», и мы сейчас видим плоды их продукции, тех достижений науки, промышленности и высоких технологий, которые идут на благо человека. Предприятия госкорпорации, которых уже 95, построены по всей России, а не в Москве», — сказал он, открывая «круглый стол» «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации».
Также Неверов напомнил слова президента Владимира Путина о том, что технологическое отставание ведёт к ослаблению страны, потому допускать его нельзя.
«Мы же сегодня видим, что существующие достижения в высоких технологиях ведут к высоким конкурентным преимуществам. Чтобы процесс не останавливался, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство», — добавил глава фракции «Единая Россия».
Он подчеркнул, что многие специалисты высоких технологий, уехавшие ранее работать за границу, теперь возвращаются.