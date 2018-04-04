Неверов: заводы «Роснано» — лучшее доказательство технологического прорыва России

«Десять лет назад был принят закон о госкорпорации «Роснано», и мы сейчас видим плоды их продукции, тех достижений науки, промышленности и высоких технологий, которые идут на благо человека. Предприятия госкорпорации, которых уже 95, построены по всей России, а не в Москве », — сказал он, открывая «круглый стол» «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации».

Также Неверов напомнил слова президента Владимира Путина о том, что технологическое отставание ведёт к ослаблению страны, потому допускать его нельзя.

«Мы же сегодня видим, что существующие достижения в высоких технологиях ведут к высоким конкурентным преимуществам. Чтобы процесс не останавливался, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство», — добавил глава фракции «Единая Россия».

Он подчеркнул, что многие специалисты высоких технологий, уехавшие ранее работать за границу, теперь возвращаются.