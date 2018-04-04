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Пасхальная благотворительная ярмарка состоится в Измайлове
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Пасхальная благотворительная ярмарка состоится в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На территории Храма Казанской-Песчаной иконы Божией Матери в Измайлово пройдет благотворительная Пасхальная ярмарка.
В канун праздника Воскресения Христова, 7 апреля, на территории Храма Казанской-Песчаной иконы Божией Матери в Измайлово в течение всего дня будет работать большая благотворительная ярмарка.
Прихожане смогут приобрести украшения, игрушки, картины, пироги, пряники и другие сладости. Отметим, что все средства будут направлены на строительство храма и нужды Воскресной школы.
Москвичи, которые желают внести свой вклад в строительство храма могут приносить свои поделки, выпечку в храм. Также принимаются хорошие книги, раскраски, деревянные заготовки для творчества и т.д.
Адрес: 9-я Парковая, д. 4 А. Телефон для справок: 8-926-275-53 27 (Татьяна).
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