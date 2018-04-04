Пасхальная благотворительная ярмарка состоится в Измайлове

На территории Храма Казанской-Песчаной иконы Божией Матери в Измайлово пройдет благотворительная Пасхальная ярмарка.

В канун праздника Воскресения Христова, 7 апреля, на территории Храма Казанской-Песчаной иконы Божией Матери в Измайлово в течение всего дня будет работать большая благотворительная ярмарка.

Прихожане смогут приобрести украшения, игрушки, картины, пироги, пряники и другие сладости. Отметим, что все средства будут направлены на строительство храма и нужды Воскресной школы.

Москвичи, которые желают внести свой вклад в строительство храма могут приносить свои поделки, выпечку в храм. Также принимаются хорошие книги, раскраски, деревянные заготовки для творчества и т.д.

Адрес: 9-я Парковая, д. 4 А. Телефон для справок: 8-926-275-53 27 (Татьяна).