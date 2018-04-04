Социологи выяснили, что россияне устали от Интернета

Большинство респондентов признают необходимость в периодическом отдыхе от Сети.

ВЦИО провел опрос, согласно которому около половины россиян в течение года сознательно отказывались от использования Интернета на сутки и более. Результаты исследования социологи опубликовали сегодня, 4 апреля.

66% оказывались без доступа к Сети не по своей воле, при этом 88% из них не испытывали какого-то дискомфорта, а 7% оказались рады временному отключению Интернета.

77% респондентов считают, что отдыхать от сети просто необходимою, а 47% предпочли бы отдых там, где Интернет недоступен.

Опрос также показал, что 22% россиян не ждут в своей жизни радикальных перемен в том случае, если доступ к Сети исчезнет, еще 30% посчитали влияние на жизнь факта отключения Интернета крайне слабым.

Чуть меньше половины опрошенных (47%) предположили, что существование без Интернета станет для них серьезным испытанием, а 39% признали, что жизнь изменится, но гипотетически они готовы это пережить. А 8% россиян признались, что не представляют себя в подобных условиях.

По данным ВЦИОМ, 80% россиян являются пользователями Интернета. В опросе, проведенном с 31 марта по 1 апреля, участвовали две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.